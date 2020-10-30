В антикоррупционной службе рассказали, что глава облздрава действовал вместе с пособником, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава облздрава ЗКО задержан по подозрению в коррупции Болатбек Каюпов. Фото из архива "МГ" О задержании руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова стало известно вчера, 29 октября. Однако ни в антикоррупциноной службе ЗКО, ни в акимате задержание чиновника не стали комментировать. Между тем сегодня, 30 октября, на странице антикоррупционной службы в Facebook выступил следователь по особо важным делам первого Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров. - Антикоррупционной службой начато расследование в отношении руководителя ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» и его пособника, которые в период с 12 по 23 октября 2020 года получили от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взятки в значительном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге. Руководитель ГУ и его пособник задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УП г.Уральска. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - рассказал Данияр Бигайдаров. К слову, слухи о начале расследования в отношении Каюпова ходили давно. Однако сам Болатбек Каюпов в ответе на запрос редакции "МГ" опроверг информацию о расследовании. Owm-RhsiVkM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.