Как сообщили в межведомственной комиссии РК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки всего по Казахстану было выявлено 392 новых случая заболевания коронавирусной инфекции, из них в ЗКО - 8 случаев. - Всего по республике было подтверждено 111 492 случая, из них 7 тысяч было выявлено в ЗКО, - отметили в МВК РК. - На данный момент лечение от COVID-19 продолжают получать 3 461 человек, среди которых 313 детей. В стационарах находится –2 303 пациента, на амбулаторном уровне – 1 158. 135 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 – крайней степени тяжести, 16 - на аппаратах ИВЛ. За прошедшие сутки, 30 октября, было зарегистрировано 195 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 28 человек.