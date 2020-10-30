Военнослужащий Аскар Нургалиев получил от главы региона благодарственное письмо и ценный подарок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО наградил гвардейца, спасшего прыгнувшую с моста женщину Глава области поблагодарил Аскара Нургалиева за проявленное мужество и героизм, отметив, что такой поступок является результатом не только профессиональной деятельности, но и правильного воспитания родителей. - Уважаемый Аскар Темирболатович, мы все впечатлены вашим вчерашним поступком. Вы, рискуя собственной жизнью, сохранили человеческую жизнь женщины. Ведь проявленное мужество и неравнодушное отношение к людям, оказавшимся в беде, свидетельствуют об активной гражданской позиции, развитом чувстве долга перед обществом. Я знаю, что вы не считаете героизмом свой поступок, однако скажу, что не каждый смог бы поступить также в экстремальной ситуаций. Человек, спасающий человеческую жизнь должен обладать не только непоколебимым духом, но и отличной физической формой и подготовки, умело применять навыки спасения. Уверен, что это результат не только профессиональной деятельности, но и правильного воспитания ваших родителей. От своего имени, от всех жителей области хочу выразить вам огромную благодарность. Это бесценно для близких и родственников спасённой женщины, – сказал Гали Искалиев. Сам Аскар Нургалиев отметил, что для него в тот момент была важная жизнь женщины. Поэтому он не раздумывая прыгнул в воду. – Я в тот момент не понимал, как я плыл, потому что надо было спасти человека. На ней была тяжелая черная пуховая куртка, которую я схватил, борясь с сильным течением реки, вытащил ее на берег,– Аскар Нургалиев. Напомним, инцидент произошел 26 октября в 11.30 на мосту в районе спортивной базы "Динамо". 32-летняя женщина спрыгнула с моста в воду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.