4 мая этого года президентом Республики Казахстан был рассмотрен и подписан Закон №151-VI-ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений». Закон широко обсуждался на заседаниях общественного совета, на других общественных площадках и с сельхозпроизводителями регионов страны. На следующий год планируется разработка нового проекта Закона, в земельный кодекс будут вноситься поправки. Главный эксперт комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК Самал Ескалиева встретилась с местными сельхозпроизводителями и предпринимателями, чтобы обсудить все имеющиеся проблемы в сфере земельных отношений. – Как известно, президентом страны введен мораторий на предоставление сельхозземель. Земельные участки не будут передаваться в частную собственность казахстанским юридическим лицам, имеющим долю иностранного участия хоть в 1%. Во-первых, с целью сохранения и совершенствования норм предоставления казахстанцам в аренду сельскохозяйственных земель, указанных в Законе предусмотрен новый порядок предоставления земель в аренду. Во-вторых, в целях исключения предоставления больших площадей сельхоз земель в «одни руки», предусмотрено установление предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, – озвучила Самал Ескалиева. – Теперь до 31 декабря 2021 года сельхозземли будут предоставляться только казахстанским юридическим лицам без иностранного участия. Этот закон направлен на то, чтобы сохранить эту норму и в дальнейшем его усовершенствовать. Также специалист остановилась на основных нормах Закона: установление предельных размеров сельхозземель, предоставляемых в аренду, ужесточение требований к предоставлению сельхозземель в приграничных территориях, удовлетворение нужды населения в пастбищных угодьях, отнесение предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства к государственным нуждам. Законом предусмотрено образование единой земельной комиссии при акимате, которая будет досматривать ходатайства граждан, и подготавливать заключения о предоставлении права на земельные участки. В том числе, она будет определять победителя конкурса по предоставлению права владеть сельхозугодиями. Самал Ескалиева подробно рассказала о ее положении и деятельности. Вместе с тем, по ее словам, Законом не предоставляются в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах пограничной полосы. Закон не предусматривает ни одной из сельскохозяйственных угодий, расположенных на пограничном поясе государственной границы. Эти земли допускается использовать населению только в качестве пастбищ, сенокосов. Кроме того, в связи с увеличением количества голов скота в личных подворьях, Законом предусмотрена норма, определяющая площади пастбищ вокруг населенных пунктов, необходимые для удовлетворения нужд населения по содержанию их личного подворья. Земельный кодекс дополнен новой статьей 43-1, подробно регламентирующей порядок предоставления сельхозземель в аренду на конкурсной основе. Согласно указанному порядку, предоставление земель будет осуществляться по утвержденному акиматом перечню выставляемых на конкурс земель, согласованных с общественными советами и неправительственными организациями. И будет считаться согласованным в случае положительного заключения не менее трех четвертых от общего количества согласующих. Законом в целях усиления государственного контроля за использованием и охраной земель, предусмотрено наделение районных акиматов компетенцией по осуществлению государственного контроля за рациональным использованием сельхозземель. Также предложен иной подход в исчислении сроков неиспользования сельхозземель, который был внесен именно по предложениям, поступившим от северных регионов. Процедуру изъятия земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 94 Земельного кодекса, можно будет начинать после осуществления двух проверок в отношении субъекта в течение 2 лет. Для решения проблем с нехваткой пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья, Законом предусмотрены нормы, согласно которым вокруг населенных пунктов устанавливается запрет на предоставление земель в аренду физическим и юридическим лицам республики. Учитывая, что на сегодняшний день часть пастбищ вокруг населенных пунктов находится в собственности и землепользовании отдельных лиц, акимам будет предоставлена возможность их изъятия, путем отнесения нужд населения к государственным нуждам. – Также хочу остановиться на некоторых нормах внесенных данным Законом, – продолжила Самал Ескалиева. – Замена «госактов» на документ с указанием функциональной зоны осуществляется по обращению правообладателей. Компетенция уполномоченных органов по контролю за использованием и охраной земель дополнены номами по контролю за своевременным размещением информации со списками лиц, получивших земельный участок и своевременным проведением торгов. Статья 339 Кодекса об административных правонарушениях дополнена нормами касательно использования земель населенных пунктов в соответствии с функциональной зоной. В общем, Самал Ескалиева вкратце перечислила основные положения Закона, направленного на решение наиболее остро стоящих вопросов перед земельным законодательством, ответила на спорные вопросы присутствующих. Она надеется, что Закон послужит толчком к дальнейшему положительному развитию земельных отношений.