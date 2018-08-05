Медиация как способ альтернативного разрешения спора для Казахстана является сравнительно новым институтом. Согласно данным поручениям, в 2016 году в Доме Ассамблеи коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келісім» Западно-Казахстанской области был открыт кабинет медиации. – Упростить процесс правосудия, разгрузить суды и снизить уровень конфликтности в обществе – эти задачи решают с помощью медиации, – рассказал директор коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келiсiм» аппарата акима ЗКО Медхат Камбетов. – В старину в казахской степи, чтобы примирить враждующие стороны, обращались к самому уважаемому аксакалу, а в наши дни – к медиаторам. С ними активно сотрудничает Ассамблея. В этом направлении также идет работа по формированию совета медиаторов из числа бывших работников судов, прокуратуры, членов общественного согласия, для использования их профессионального опыта и авторитета в медиативной работе. В целях совершенствования нормативно-правовой базы и информирования населения будут заключены меморандумы о сотрудничестве со всеми правоохранительными органами. Проводится работа по открытию кабинетов медиации на базе Советов общественного согласия во всех районах и сельских округах. Ассамблея занимается созданием базы потенциальных медиаторов. В Доме Ассамблеи и во всех сельских округах открыты кабинеты медиации, оснащенные техническими средствами и методической литературой. – Деятельность кабинета медиации направлена в правильное русло решения спорных вопросов, возникающих между людьми, – отметила председатель «Союза медиаторов ЗКО» Алуа Ракишева. – В связи с этим для большей осведомленности населения необходимо вести активную презентационно-разъяснительную работу, налаживать связь с районными центрами медиации, проводить обмен опытом работы с региональными центрами медиации, развивать новые направления в медиативной деятельности, повышать уровень правовой культуры разрешения споров правовой грамотности, правосознания и правовой ответственности населения. Решение ситуаций с участием медиаторов активизируется и имеет определенные результаты. Так, за первое полугодие по области более 800 дел было заключено медиативным путем. На сегодняшний день споры рассматривают 45 медиаторов. Из них около 20 тесно сотрудничают с кабинетом медиации АНК ЗКО. 150 общественных медиаторов по области. На данный момент базовые кабинеты медиации открыты в Подстепновском сельском округе Теректинского района и в Казталовском районе. На форуме медиаторов, который прошел в апреле, был создан Союз медиаторов ЗКО, который регулирует работу медиации во всей области. Для Ассамблеи народа Казахстана это тема не нова, но данная профессиональная площадка позволит совместную работу ученых и практиков перевести в плоскость конкретных дел, улучшить поиск дополнительных объединительных факторов, способствующих разрешению проблем и споров цивилизованными механизмами. В Доме Ассамблеи собрались представители АНК ЗКО и ведущие медиаторы, которые рассказали о своей деятельности, посоветовали как улучшить работу по медиативному соглашению. – Если у вас проблема, то вы можете зайти на сайт медиаторов, выбрать любого сотрудника, созвониться с ним и озвучить ее, – пояснил профессиональный медиатор центра «Татулас» Дархан Хабиев. – Медиатором может быть любой человек, имеющий высшее образование, не обязательно юридическое. Сегодня медиационное соглашение набирает обороты. Аналогичные круглые столы прошли во всех районах области. Такого рода мероприятия способствуют пропаганде медиации как альтернативного способа решения споров и конфликтов, а также донесению до населения пользы примирительных процедур.