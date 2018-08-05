По древнему поверью праздник Иван Купала олицетворяет рассвет сил природы, он заполнен обрядами, связанными с водой, огнем и травами. А Ильин день олицетворяет конец купального сезона и приближение осени. С праздника святого Ильи лето по народному календарю начинает идти на убыль. Сразу поле Ильина крестьяне приступали к жатве, в первый день которой пекли каравай, отправлялись в поле на работу, оставляя хлеб с солью на столе. Жатва сопровождалась многочисленными обрядами и особыми жнивными песнями. Поздравили жителей областного центра председатели этнокультурных объединений. – Такой красивый мистический праздник веселья и радости устроили белорусы для наших горожан, – сказал депутат городского маслихата, председатель правления ОО «Азербайджанское культурно-просветительское общество «Бiрлiк» Наджаф Мамедов. – Он собрал большое количество людей и запомнится нам необычными постановками, прыганием через костер, плетением венков и гаданием. В наши дни проводить такие мероприятия важно, потому что они объединяют людей, и мы знакомимся с культурой разных народов. Не зря Нурсултан Назарбаев говорил, сильна та сторона, в которой преобладает дружба и единство, взаимопонимание между людьми. За годы независимости в Казахстане сложились свои традиции: мы отмечаем все национальные и религиозные праздники, потому что они объединяют разные этносы. – Праздник отмечают со времен язычества, – говорит председатель ОО «Белорусский национально-культурный центр «Грамада» Михаил Беляев. – В ночь на Ивана Купала не принято спать. Молодежь должна изгонять злые силы посредством шумных гуляний, песен и плясок. Молодые люди присматривались друг к другу и искали себе пару. Ильин день также славился легендами о нечистой силе. Так, например, ходило поверье, что нельзя стоять на перекрестках, так как там собираются разные нечисти. Наши предки также верили, что нечистая сила в Ильин день может вселиться в домашних животных и скот. Поэтому их не выпускали со двора и не впускали в дом. Главное, провести этот день с добрыми мыслями и открытым сердцем. А на сцене солисты и коллективы, сменяя друг друга, веселили и поражали всех своими выступлениями. Шуточными песнями и звонкими голосами Надежда Сафина из белорусского ЭКО, сестры Ирина и Марина Разенковы, Александр Цыганов, Владислав Печерица, вокальная группа «Сябры» под аккомпанемент баяниста Александра Каренского, Юлиана Тылина из ансамбля «Адажио» (рук. О.Гузь). Купаленка (просто Светлана), Баба Яга (Наталья Ануфриева), Илья Батюшка (Рудольф Салихов), Иван Купала (Камил Салихов), Ведьма (Даяна Семгалиева), Русалка (Виолетта Кушанова), Водяной (Павел Онуфриев) проводили конкурсы, организовывали хороводы и заманивали всех в круг веселыми плясками, Кульминацией праздника стало гадание на венках, которые плели по особой технологии, включающей в себя 12 видов растений, молодые девушки. Они зажгли свечи, вставили их в венок, после чего опустили в реку. Огонь также обладал особенным волшебством в этот день, поэтому раньше всей деревней разжигали костры и прыгали через него, чтобы освободиться от всего плохого. Обязательно костры разводили около водоемов. Считалось, что они обладают магической силой, которая способна очистить и подарить везение на весь год. А если пара молодых людей, перепрыгнув через него, не разомкнула рук – будут жить долгой и счастливой семейной жизнью. Если руки разомкнулись – будущее пары крайне туманно. Можно прыгать и в одиночку. Такой обряд приманивает удачу и дарит жизнь, полную успеха и здоровья. Традиция перепрыгивать через костер сохранилась и до нашего времени, сегодня также можно встретить деревни, где в этот день соблюдают ее. Многие горожане, пришедшие в парк, попали на праздник. И им он понравился. – Было очень интересно и познавательно, – делится Дана Мухамбеткалиева. – Мы танцевали под веселые песни. Я сплела венок себе и дочке Софие.