Цена на яйца стала расти вчера, 13 декабря.

- Пару дней назад купила яйца по 490 тенге, а сегодня они уже 650 за десяток. Это как вообще? До нового года вроде еще далеко, - сетует жительница Уральска.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО сообщили, что СПК (социально-предпринимательская корпорация - прим.автора) отпускает яйца из Стабилизационного фонда по цене 43 тенге за штуку, которые поставляются в 49 торговых объектов города. Между тем, в других объектах торговли десяток куриных яиц продают по цене 619 тенге, а в некоторых еще дороже.

- По поручению Правительства мы еженедельно проводим мониторинг цен на 15 продуктов, входящих в список социально-значимых. Кроме того, отдельно еженедельно мониторим цены на яйца. Так, самые низкие цены на яйца в торговых объектах, в которые поставляется продукция из Стабфонда. Это яйца фирмы "Акас" по цене 47,5 тенге за штуку (после 10% надбавки продавцов). Самые дорогие яйца привозные из Актобе по цене 68,4 тенге. Отметим, что продукцию по сниженным ценам СПК будет отпускать в торговые объекты до мая 2024 года, чтобы стабилизировать цены, - сообщили в департаменте торговли ЗКО.

Отметим, что подорожание яиц наблюдается в соседней России, где за последние два месяца цена на десяток яиц с 87 рублей (435 тенге) подорожала до 160 рублей (800 тенге).