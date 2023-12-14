Шестнадцатого декабря, в день празднования Независимости страны, ЦОНны и спецЦОНы работать не будут, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан».
В понедельник, 18 декабря, принимать граждан будут только дежурные центры обслуживания населения с 9:00 до 13:00. Со вторника, 19 декабря, госкорпорация будет работать в обычном режиме.
Напомним, казахстанцы отдохнут:
- при пятидневной рабочей неделе — 16, 17 и 18 декабря (суббота, воскресенье, понедельник);
- при шестидневной рабочей неделе — 16 и 17 декабря (суббота и воскресенье).