В перевозящей нефть цистерне в Атырау произошел хлопок

По данным группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, 14 декабря в 13:58 на промывочно-пропарочной станции цеха №1 ТОО «Batys Petroleum», расположенного в южной промышленной зоне Атырау, произошел хлопок газовоздушных смесей с последующим возгоранием остатков нефтяного шлама. Хлопок произошел при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны).

- Из-за хлопка также произошло частичное обрушение конструкций цеха. В автоматическом режиме сработала система автоматического пенного пожаротушения. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия были задействованы семь единиц техники и 56 сотрудников ДЧС и других организаций.