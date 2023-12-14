По данным «Казгидромета», на западе, юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -10..-15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -5..-7 градусов, ночью -9..-11 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до -10..-12 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут -2..-4 градусов, ночью опустятся до -8..-10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -6..-8 градусов, ночью похолодает до -18..-20 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.