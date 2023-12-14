Уральские водители снова пожаловались на отсутствие газа на АЗС.

- День бывает газ, на другой день его нет. Что не так в нашей стране, которая добывает и экспортирует газ и нефть? - задается вопросом водитель Али.

Впрочем, в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО прокомментировали ситуацию с ТОО Neftek Operating, заявив, что нехватка возникла только в одной сети АГЗС.

— 12-13 декабря возникли технические сложности слива-налива от завода поставщика. Отпуск производили не в полном объёме. Неполадки устранили, отгрузка идёт в две линии в адрес потребителей. В соответствии с планом поставок вне товарных бирж, на декабрь 2023 года предусмотрели 3 690 тонн (ТОО «АНПЗ»). Отгрузили 1 706 тонн, — пояснили в ведомстве.

По данным управления, в сети ТОО Neftek Operating 15 АГЗС. Ввиду отсутствия у них инфраструктуры по хранению, они ограничили розничную реализацию газа на заправках.

— На 13 декабря Neftek Operating отгрузили 36 тонн. На 14 декабря Neftek Operating планируют отгрузить 36 тонн. 13 декабря ввели ограничения розничной реализации только в сети Neftek Operating. 14 декабря с 14:00 планируют переход на реализацию без ограничений, — пояснили в в управлении.

В остальных сетях розничная реализация осуществляется за наличный расчёт без ограничений.

Стоимость розничной реализации сжиженного нефтяного газа составляет 64 тенге за литр, для отдаленных районов (расстояние более двухсот километров от областного центра) — 69 тенге за литр.