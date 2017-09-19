По словам заместителя директора ТОО "Уральск Строй Инвест" Федора ПАВКИНА, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершено на 86%. - Мы уже возвели стены, утеплили их. Сейчас проводим отопление и перекрываем крышу. Комплекс планируем сдать в конце ноября, хотя по проекту этот объект переходящий, - пояснил Федор ПАВКИН. Также заместитель директора подрядной организации отметил, что если деньги из бюджета им перечислят раньше, то и строительство они затягивать не будут. - Мы уже получили 180 миллионов тенге. В этом месяце нам обещают дать еще 20 миллионов. Чтобы закончить ФОК, мы вложим собственные средства, - сообщил Федор ПАВКИН. Аким ЗКО при инспектировании хода строительства отметил, что необходимо делать все на совесть, чтобы потом не пришлось переделывать. - Крыша не потечет? Делайте так, чтобы не получилось, как с подрядчиком в поселке Селекционный, когда после сдачи там протекала крыша. Что касается финансирования, то акт выполненных работ сдадите и мы перечислим деньги, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.