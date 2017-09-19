На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Переметное Зеленовского района ЗКО предусмотрено 280 млн тенге, но подрядчик получил только половину из них, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя директора ТОО "Уральск Строй Инвест" Федора ПАВКИНА, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершено на 86%. - Мы уже возвели стены, утеплили их. Сейчас проводим отопление и перекрываем крышу. Комплекс планируем сдать в конце ноября, хотя по проекту этот объект переходящий, - пояснил Федор ПАВКИН. Также заместитель директора подрядной организации отметил, что если деньги из бюджета им перечислят раньше, то и строительство они затягивать не будут. - Мы уже получили 180 миллионов тенге. В этом месяце нам обещают дать еще 20 миллионов. Чтобы закончить ФОК, мы вложим собственные средства, - сообщил Федор ПАВКИН. Аким ЗКО при инспектировании хода строительства отметил, что необходимо делать все на совесть, чтобы потом не пришлось переделывать. - Крыша не потечет? Делайте так, чтобы не получилось, как с подрядчиком в поселке Селекционный, когда после сдачи там протекала крыша. Что касается финансирования, то акт выполненных работ сдадите и мы перечислим деньги, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.