О новых методах совершенствования уголовного процесса в Атырауском регионе рассказал прокурор области Ернат СЫБАНКУЛОВ. По словам спикера, в рамках проекта «Оптимизация уголовного процесса» практически будет изменена вся сложившаяся система уголовного производства. Теперь в каждом отделе полиции города Атырау, а также в районных отделах полиции оборудованы кабинеты для допросов с прозрачными стенами, видео- и аудиофиксацией. В них будут проводиться допросы и другие следственные действия, что позволит исключить факты применения недозволенных методов следствия. Кроме того, все действия полицейских будут фиксироваться в "прозрачном" кабинете, что, безусловно, будет их дисциплинировать. - Более того, сейчас мы добились того, что в каждом отделе полиции постоянно находятся прокуроры, которые доступны для граждан в любое время для дачи оценки законности действии сотрудников полиции. То есть если вдруг, к примеру, гражданин считает, что он или его родственник незаконно доставлен в полицию, он может потребовать встречи с прокурором в полиции, он обязан выйти и разобраться в ситуации. Гражданину нет необходимости искать прокурора, и ехать в прокуратуру писать заявление и так далее, все вопросы касательно законности действий полиции можно узнать на месте, - рассказал Ернат СЫБАНКУЛОВ. Как сообщил прокурор области, весь уголовный процесс со временем будет выстроен для удобства граждан и направлен на защиту их прав.