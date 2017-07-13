Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал инспектор отделения административной практики УАП ДВД ЗКО Олжас ИБРАЙЫМОВ, в кодексе РК введена административная ответственность для инвалидов. - За управление транспортным средством в состоянии опьянения инвалиды будут лишены прав на 3 года. Кроме того, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, согласно статье 601 КоАП РК, сокращен размер штрафа с 5 до 3 МРП. За отказ от освидетельствования на состояние опьянения увеличен срок лишения права управления транспортным средством с 2 до 3 лет. Помимо этого, установлен запрет на движение велосипедов по пешеходным переходам, - сообщил Олжас ИБРАЙЫМОВ.