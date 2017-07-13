Столкнулись автомобиль марки "Шкода" и "Форд Фокус". Как рассказал водитель "Форда" Рамиль, он ехал по улице Алмазова в сторону магазина Урал. - Перед знаком "Уступи дорогу" я остановился, пропустил все автомобили как положено. Потом убедился, что машин нет, поехал дальше. На перекрестке в мою машину врезалась "Шкода". Водитель этого авто двигался по улице Мендалиева в сторону спортзала по ул. Айтиева. Он "летел" на большой скорости, - пояснил Рамиль. Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля марки "Шкода" был госпитализирован в Областную клиническую больницу.