Трагедия произошла в селе Дарьинское района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО застрелили мужчину: односельчане рассказали подробности преступления Место происшествия с.Дарьинское В полиции рассказали, что 12 июня в 3.55 в дежурную часть Приурального ОП района Байтерек поступило сообщение о том, что в селе Дарьинское неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в 26-летнего мужчину. Последний вскоре скончался в реанимационном отделении многопрофильной больницы в городе Уральск. Под подозрение в убийстве попал житель этого же села 37-летний Иван Чурилов. Позже сельчане рассказали подробности трагедии. В департаменте полиции ЗКО отметили, что в расследование по данному факту уже завершено и дело было передано в суд.