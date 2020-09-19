Тело было найдено 19 сентября около 1.00 в лесном массиве, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Мужчина пропал в Уральске Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО,  в лесном массиве недалеко от реки Урал был обнаружен труп без вести пропавшего Мадияра Бисенгалиева. - Мужчина покончил жизнь самоубийством. По факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Личный состав департамента полиции по ЗКО выражает искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в полиции. Напомним, 54-летний Мадияр Бисенгалиев ушел из дома 10 сентября и не вернулся. Поисками мужчины занимались сотрудники полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.