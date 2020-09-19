Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейские Атырау выявили 11 девушек, занимавшихся проституцией. – Установлено, что шестеро из них приехали из Южно-Казахстанской области, остальные – местные. Все они снимали квартиры в многоэтажках микрорайона Авангард, а также по улицам Сатпаева и Махамбета. В итоге полицейские взяли «ночных бабочек» на учет и привлекли к административной ответственности по статьям «Приставание в общественных местах», а также «Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность». На владельцев съемных квартир тоже составили административные протоколы по статье «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества», - сообщили в полиции. К слову, всего с начала года в Атырау за занятие проституцией к ответственности привлечено 70 девушек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.