Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 12 сентября в 10.50 на улице Досмухамедова. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 54-летний житель Акжайыкского района пытался дать взятку полицейскому в размере пять тысяч тенге. – Находясь в салоне патрульной автомашины марки Skoda Octavia, мужчина пытался подкупить сотрудника полиции за непривлечение к административной ответственности по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения". По данному факту проводится досудебное расследование по статье 367 УК РК "Дача взятки", - сообщили в полиции.