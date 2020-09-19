По сообщению службы спасения, 20 сентября в области ожидается гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду. В Уральске синоптики прогнозируют дожди, днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла, ночью +10. По данным РГП "Казгидромет", в Атырау ожидается малооблачная погода без осадков, днем +19, ночью +10. Дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду синоптики прогнозируют в Актобе. Днем +13, ночью +9. Облачная погода без осадков ожидается в Актау, днем +21, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.