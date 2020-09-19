Сегодня, 19 сентября, глава региона Гали Искалиев посетил Уральскую птицефабрику, где ознакомился с деятельностью предприятия. Министерство сельского хозяйства выделило субсидии в размере 124,3 миллиона тенге. – Сам проект стоит 375 миллионов тенге, вложили мы собственные средства, а также взяли льготный кредит в банке. Сейчас предприятие выпускает 263 тысячи яиц в сутки, но в дальнейшем планируем довести объем продукции до 300 тысяч яиц. Стоимость одного яйца – 25 тенге, из них 1,1 тенге субсидирует государство. Также мы пользуемся государственными субсидиями в рамках других направлений бизнеса, – рассказал исполнительный директор Тимур Жумагамбетов. По словам оператора предприятия Сергея Кузьменко, предприятие способно полностью обеспечить продукцией весь местный рынок. – Размеры яиц зависят от физиологических особенностей птицы. В птицеводстве есть такое понятие как "однородность стада". Вот мы технологии завозим, чтобы стадо было однородным. Например, 57 тысяч поголовий сидит, из них 96-97% должны быть одного веса, одного возраста. В день на фабрике производиться 263 тысячи яиц, при том, что у нас один цех пустует. Максимум мы будет производить 300 тысяч яиц в день в том случае, если все цеха будут функционировать. Вся продукция реализуется ежедневно, местный рынок покрываем практически весь иногда даже не хватает. Но некоторые фабрики Казахстана в летний период снижают цены, и завозят яйца в наш регион по более низкой цене. Скупщики и перекупщики соответственно покупают продукцию у них. Чтобы с ними конкурировать, нам необходимо снижать себестоимость, а это значит, что нам нужно увеличивать площади и поголовья. В планах это есть. Цены мы стараемся не поднимать, закупили новую технику, пока у нас вроде все хорошо получается, - рассказал Сергей Кузьменко. Самая оптимальная температура для кур-несушек - от 18 до 20 градусов. Цех разделен на две зоны, в которых установлены четыре датчика. Они обеспечивают комфортную температуру для птиц. – При превышении температуры срабатывает вентиляция. Летом работает два вида охлаждения: боковое и тоннельное. Человеку можно вообще здесь не находиться, так как тут все автоматизировано. В цехе установлена аварийная сигнализация, в случае какого-либо ЧП система рассылает всем смс-сообщения. Кроме этого, сидя дома я могу контролировать процессы кормления птицы, яицесбор и так далее. Цех полностью застрахован от всех неполадок, - отметил Сергей Кузьменко. Выяснилось, что государство ежегодно выделяет субсидии. Так, до 2018 года предприятие получало по 2,6 тенге на одно яйцо, сейчас - 1,1 тенге. Кроме этого, субсидии выделяются и о линии ветеринарии, а также инвестиционные проекты. – Государство сейчас оказывает всестороннюю поддержку бизнесу. У вас есть инвестиционные субсидии возврата части, есть льготный кредит под 6% годовых в тенге и субсидии на одно яйцо. Все вместе является неплохой поддержкой. Поэтому для вас тоже важно поддержать цену для населения минимум на том уровне, который сейчас зафиксирован. Если вы производите каждый день по 300 тысяч яиц, значит спрос есть. Ведь ваша продукция используется и в кондитерстве, и в домашнем хозяйстве, и в кулинарии. Поэтому продукт действительно важный, на ярмарках выстраиваются очереди за вашей продукцией. Держать цену - это общая задача и для вас, и для нас. Но качество не должно страдать, - отметил Гали Искалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.