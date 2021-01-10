Избирательные участки закрылись в 20.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Явка избирателей в ЗКО составила 47,5% По данным центральной избирательной комиссии РК, на 20.00 явка избирателей в Западно-Казахстанской области составила 61,5%. Теперь будет проходить подсчет голосов, после чего в помещениях, где были расположены избирательные участки, будут проводить дезинфекционные работы. Напомним, 10 января в Казахстане проходили выборы. Граждане выбирали депутатов районных, городских и областных маслихатов. На 13.00 явка избирателей составила 47,5%.  