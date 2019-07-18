Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, случай произошел еще 8 июля в 21.30. Двое несовершеннолетних жителей города катались на велосипедах вдоль реки Урал. – Неожиданно их остановили двое мужчин и, применяя физическую силу, отобрали у подростков два велосипеда марки "Стелс" и "Форвард", сотовый телефон, рюкзаки и зарядные устройства. Пострадавшими оказались двое учеников 9 класса СОШ №25, которым был причинен ущерб в размере 78 тысяч и 30 тысяч тенге. Незамедлительно на место прибыли сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленников. Мужчины дали признательные показания, у них были изъяты два велосипеда. По факту грабежа начато досудебное расследование, - сообщили полицейские.