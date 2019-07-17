Велосипедиста сбили насмерть по улице Чагано-Набережная недалеко от памятника "Двум солдатам". По словам очевидцев, подростка сбил водитель автомобиля марки "Лада ларгус", когда тот ехал по обочине дороги на велосипеде и якобы резко повернул в сторону дороги . На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности выясняются. - 17 июля примерно в 16:40 часов водитель 1987 года рождения управляя автомашиной марки "Лада Ларгус", двигаясь по ул.Чагано-Набережная в южном направлении, совершил наезд на велосипедиста. Обстоятельства ДТП выясняются. В результате ДТП, мальчик скончался на месте. Возраст и личность устанавливаются. По данному факту управлением полиции г. Уральск начато досудебное расследование по ч.3. ст.345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - позже сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.