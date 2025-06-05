В воскресенье, 1 июня, в турецком отеле Sunlight Resort на юге страны была зафиксирована вспышка вируса Коксаки.

По информации lenta.ru, заболели как минимум 15 туристов из Москвы, включая детей.

У всех наблюдались типичные симптомы: сыпь, рвота и диарея. По словам одной из отдыхающих, заболевших много, особенно среди детей, но отель никак не уведомил гостей о ситуации.

В туристических чатах усиливаются опасения по поводу инфекционных угроз на популярных курортах. Однако, по данным туроператоров, официального роста обращений по этой инфекции зафиксировано не было.

Вирус Коксаки был описан еще в конце 40-х годов XX века. Это энтеровирус, который часто называют кишечным гриппом. Заражение вирусом происходит различными путями: через воду и пищу, а также воздушно-капельным путем.

Вирус Коксаки передается преимущественно через грязные руки, поскольку относится к энтеровирусным инфекциям. В качестве профилактики нужно строго соблюдать правила личной гигиены и тщательно мыть фрукты и овощи, особенно привозные.

Фото: pexels.com