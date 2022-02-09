Глава региона Гали Искалиев в ходе аппаратного совещания в областном акимате заявил о необходимости мониторинга соблюдения правил содержания домашних животных, а именно чипирование собак и кошек.
- Сегодня управление ветеринарии доложило, что произвели обход всех владельцев собак. Если животное окажется на улице без чипа, его признают бродячим, затем стерилизуют или кастрируют. А если у него обнаружится болезнь, то умертвлят. Наличие чипа поможет найти хозяина и избежать таких последствий. Сейчас начали штрафовать владельцев животных. Штраф составляет 49 тысяч тенге (за одно нечипированное животное - прим. автора), это не малые деньги, поэтому лучше владельцам чипировать своих питомцев. Тем более процедура стоит 500 тенге, с выездом на дом 1 200-1 700 тенге, - сказал Искалиев.Аким отметил, что единственный путь снизить количество бродячих собак - повысить ответственность владельцев и чипировать животных. Ранее директор Уральской городской ветеринарной станции Гадилбека Алибекова сообщал, что в Уральске выявили 45 владельцев животных, которые не чипировали своих животных и теперь они будут привлечены к ответственности по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек". 27 января этого года проблему бродячих собак обсудили на онлайн-встрече, где жительница Уральска рассказала, что носит с собой петарды, чтобы отпугнуть животных и попасть в подъезд.