Теряющей сознание после ДТП жительнице Уральска обещали оказать всю необходимую помощь
Но при условии, что женщина посетит поликлинику и сдаст все необходимые анализы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Недавно мы писали о жительнице Уральска Райгуль Мурзаковой, которая вместе с дочерью несколько лет назад попала в аварию и с тех пор периодически падает в обмороки. После приступов женщина перестает узнавать близких и впадает в ступор. Работать она не может из-за проблем со здоровьем, а заработок супруга в пять тысяч тенге в сутки едва покрывает расходы на продукты питания и аренду съёмного жилья. За инвалидностью Райгуль не обращалась, так как не может самостоятельно передвигаться по городу, в любой момент у неё могут начаться приступы.
За неделю ситуация не изменилась, женщина всё так же сидит дома и не может никуда выйти. Участковый врач городской поликлиники №4 Гульмира Танатарова говорит, что неоднократно назначали ей консультацию невропатолога, но Мурзакова на приёмы не приходит.
– Мы пригласили её на прием, на процедуру МРТ, на консультацию специалиста, но она до сих пор не явилась. До этого она была не застрахована, и не было возможности назначить ей необходимые анализы. Сегодня мы вновь сходим к ней по месту жительства и повторно будем её записывать на МРТ и ЭГ, а эти процедуры делаются только в условиях поликлиники, на дому такие услуги не оказываются. Без этих процедур мы не можем определить причину её приступов. А вообще она сознание не теряет, она всё слышит, всё понимает. Говорю это как врач. Мурзакова несколько раз падала и в поликлинике, я сама лично оказывала ей помощь. В этот момент она находится в сознании, отвечает на вопросы, язык не заплетается, глаза не закатывает, всё помнит. Через секунд 20 она приходит в себя. Это нельзя назвать эпилептическими припадками, судорог не бывает, язык не кусает. Невропатолог должен проверить головной мозг, назначить ЭГ. Если у Мурзаковой всё таки подтвердятся эпидприпадки, то её нужно будет ставить на учёт, ей будут выдавать препараты. Мы даже можем направить её во ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия - прим. автора), чтобы она смогла получить инвалидность, - рассказала Гульмира Танатарова.
Участковый врач также прояснила ситуацию с дочерью Райгуль. По её словам, девочка жаловалась на боли в животе, ей был выставлен диагноз дискинезия (нарушение оттока жёлчи от печени по желчевыводящим путям - прим. автора).
– По данному диагнозу ей назначено лечение, на учёте она не состоит. Но после этого ни мама, ни ребенок к нам не обращались. На телефонные звонки не отвечают. Когда мы ходим к ней домой, каждый раз обещает, что придёт. Но каждый раз ходить к ней мы тоже не можем, у нас пациентов очень много. От школьного психолога тоже обращений не было. Сегодня мы снова к ней пойдём, снова пригласим ее на приём, главное, чтобы она просто пришла и сдала анализы, - говорит Гульмира Танатарова.
К слову, Актилек посещает СОШ №5. В учебном заведении нам сообщили, что девочка посещает спецгруппу. куда была зачислена на основании заключения ПМПК (психолого-медико-педагогические комиссии - прим. автора).
– В этой группе учатся дети, которые нуждаются в особом образовании, всего 10 школьников. С ними занимаются такие специалисты, как психолог, дефектолог, логопед, тьютор (наставник - прим. автора). С детьми занимаются индивидуально. Мы хорошо знаем семью Актилек Мурзак, её мама несколько раз теряла сознание в школе, мы вызывали скорую. Не знаем, почему её мама не проходит обследование. Наша задача - ребёнок, его здоровье и психологическое состояние. На здоровье Актилек не жалуется, документы в порядке, об условиях в доме мы знаем, не раз оказывали семье помощь, отвозили продукты, помогали вещами, обеспечиваем горячим питанием. Помогать маме со сбором документов на инвалидность не можем, это не входит в нашу компетенцию, - рассказали в администрации СОШ №5.
В городском акимате сообщили, что по месту жительства Райгуль Мурзаковой был направлен соцработник, который составил соответствующий акт.
– Женщине и её родственникам на месте была оказана консультация. Она должна пройти обследование, получить инвалидность. Тогда она сможет претендовать на все льготы для инвалидов, - сообщили в акимате.
Женщине оставили номер социального работника, который по мере необходимости будет помогать со сбором всех документов.
