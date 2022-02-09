В них требуется провести ремонт, обновить оборудование и посуду, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На 5 миллионов тенге оштрафовали школьные столовые в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев в ходе доклада на аппаратном совещании в акимате области заявил, что условия в школьных столовых региона оставляют желать лучшего.
- В области насчитывается 341 школьная столовая, в которых не соблюдены санитарно-технические нормы. Иными словами, там не закупили новую технику и оборудование. В некоторых отсутствует горячая вода. Кроме того, требуется ремонт в сельских столовых района Байтерек, Акжайыкском и Казталовском районах. Это всё влияет на качество приготовленной еды для детей. Мы проверили столовые и выдали 20 протоколов. Наложены штрафы более чем на пять миллионов тенге из-за таких недостатков, - пояснил главный санврач области, а после попросил главу региона обновить школьные столовые.
Он привел в пример Нур-Султан, где строятся специальные комбинаты. Там будут готовить еду на все школьные столовые, а затем развозить. Руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева отметила, что в этом году на школьное питание выделено 1,4 миллиарда тенге, из которых 587 миллионов тенге предусмотрено на приобретение продуктов питания и 811 миллионов тенге на услуги по организации горячего питания. Ранее в Алматинской области выявили детский сад, где малышей поили кофе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.