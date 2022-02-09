Он уже занимал эту должность с 2012 по 2016 годы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Службу центральных коммуникаций возглавил экс-замакима Алматы Бабакумаров Фото: primeminister.kz На сайте Акорды сообщается, что распоряжением главы государства Ержан Бабакумаров назначен директором Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. Ержан Бабакумаров родился в 1969 году в посёлке Карабулак. Окончил КазНУ имени аль-Фараби по специальности преподаватель политической истории. Свою трудовую деятельность начал заведующим отделом внутренней политики Центра политических исследований Института развития Казахстана. Должность директора СЦК он уже занимал в период с 2012 по 2016 годы. Последняя должность до назначения - заместитель акима Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.