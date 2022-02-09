Столица Казахстана находится на 49 строчке рейтинга, состоящего из 56 крупных городов мира, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Шести кафе и ресторанам запретили работать в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Picodi.com посчитали, во сколько обходится свидание в разных городах мира. Для подсчёта использовали цены в ресторанах среднего ценового сегмента за ужин из трёх блюд и бутылкой вина, а также цены стандартных билетов в сетевых кинотеатрах на вечерний сеанс 2D в период с пятницы по воскресенье. Дороже всего такое свидание обойдётся в Цюрихе, Осло и Хельсинки - от 184 $ до 226 $ (от 78 тысяч тенге до 96 тысяч тенге). Нур-Султан относится к десятке самых дешёвых городов - свидание стоит до 60 $ (25 тысяч тенге). Похожие цены ждут влюблённых в Киеве, Минске и Ханое. Выгоднее всего ходить на свидания в Боготе и Стамбуле - там уйдёт 48 $(20 тысяч тенге) и 44 $ (18 тысяч тенге) соответственно. К слову, по статданным в Казахстане медианная заработная плата в 2021 году составила 157,9 тысяч тенге. Выходит, что лишь за одно свидание придётся отдать 15% от зарплаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.