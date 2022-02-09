- Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учётом погодных условий и ограничить выезд за пределы населённых пунктов при ухудшении погоды, - обратились в ведомстве.

Фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства сообщили, что синоптики «Казгидромет» с 10 по 12 февраля во всех регионах страны прогнозируют ухудшение погодных условий, обширный антициклон, сильные осадки, усиление ветра и гололёд. Полицейские напоминают, что при движении по зимней дороге необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.К слову, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 23 ДТП, в которых один человек погиб и 33 пострадали.