Победителем масштабной акции Halyk Bank – «Розыгрыш квартиры каждый месяц» в октябре стала учитель из села Улан Карасайского района Алматинской области Галияш Барлыбаева, выигравшая первую из 3–х квартир в жилом комплексе «Хан–Тенгри» г. Алматы. До конца года в этом комплексе будет разыграно еще 2 квартиры.
Впервые в нашей стране проводится такая масштабная акция, когда разыгрываются сразу три квартиры в экологически чистом районе г. Алматы. Причем условия участия очень просты: достаточно оформить кредит со скидкой 50% или рассрочку без переплаты до 24 месяцев в Halyk Bank до 20 декабря 2020 года и оплачивать услуги в приложении Homebank каждый месяц.
Первая обладательница светлой квартиры, выполнившая все условия акции, была определена в прямом эфире методом генерации случайных чисел на официальных страницах Банка в социальных сетях, в присутствии тиражной комиссии из числа сотрудников Halyk Bank, а также лицензированного нотариуса.
Победительница розыгрыша – мама четырех детей, учительница из села Улан Карасайского района Алматинской области.
– Я никогда не участвовала в каких–либо розыгрышах, потому что, говоря по совести, не сильно в них верила, – говорит счастливая владелица новой алматинской квартиры Галияш Барлыбаева. – А тут решила рефинансировать свой кредит, полученный в другом банке, в Halyk Bank. При оформлении сотрудники сказали, что я могу принять участие в розыгрыше квартир, нужно еще провести любой платеж в Homebank. Честно – не придала этому значения. Мы живем на городской окраине, о квартире в Алматы только мечтали. А тут на днях как гром среди ясного неба – такая радостная весть: благодаря розыгрышу Halyk Bank – у нас теперь есть новая квартира в Алматы! Дочери раньше добирались до места учебы из пригорода, теперь добираться будет проще. Как первый победитель, я хочу порекомендовать клиентам и всем казахстанцам принять участие в этой акции. Выиграть можно, нужно лишь попытаться.
– Испытайте и вы свою удачу, и вполне вероятно, вы станете обладателем новой квартиры в жилом комплексе «Хан–Тенгри» в городе Алматы. Взяв кредит один раз и оплачивая услуги в Homebank каждый месяц, вы сможете участвовать в последующих 2–х розыгрышах квартир. Розыгрыш проводится каждый месяц до конца года, – говорится в сообщении Банка.
Для того чтобы стать* участником акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц», нужно:
1. Получить один из следующих кредитов до 20 декабря 2020 года:
• Кредит без залога в отделении на сумму от 500 000 тенге
• Онлайн–кредит в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге
• Онлайн–рассрочка в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге
• Кредит на неотложные нужды от 1 000 000 тенге
• Ипотечный займ от 1 000 000 тенге, в том числе государственные программы («Ипотека 7–20–25», «Ипотека Баспана–ХИТ»).
2. Совершать любые платежи в Homebank:
• Минимальная сумма платежа – 1 000 тенге
• Минимальное количество платежей – 1 платеж до 20–го числа каждый месяц (ноябрь, декабрь).
Используйте уникальную возможность выиграть квартиру – получите кредит по акции «Розыгрыш квартиры каждый месяц от Halyk Bank», оплачивайте услуги в Homebank и выиграйте новую квартиру в жилом комплексе «Хан–Тенгри» в престижном районе Алматы! Чем раньше получите кредит и будете оплачивать услуги в Homebank согласно условиям акции, тем больше у Вас шансов выиграть квартиру в Алматы.
* В розыгрыше не участвуют:
• Сотрудники Halyk Bank
• Лица, связанные с Банком особыми отношениями
• Клиенты, выигравшие квартиру в рамках настоящего розыгрыша
• Клиенты, которые на дату формирования списков для проведения розыгрыша:
• Совершили полное или частичное досрочное погашение по кредитам, участвующим в розыгрыше
• Допускали просрочку по кредитам, участвующим в розыгрыше
• Имеют текущую просрочку по любому кредиту в Банке
Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.
