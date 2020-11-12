Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 7 ноября в ходе проведения ОПМ «Кару», у 58-летнего сельчанина в веранде на подоконнике был обнаружен и изъят один патрон 5,6 калибра, который был направлен на экспертизу. Стоит отметить, по данному факту было возбуждено уголовное дело ст.287 ч.3 УК РК "Незаконное хранение боеприпасов". К слову, согласно статье 287 УК РК незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.