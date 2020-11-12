Ранее село Алмалы относилось к Махамбетскому району, а с лета поселок присоединили к городу. Теперь алмалинцы – не сельчане, а городские жители. В населенном пункте проживают около трех тысяч человек. Жительница Армангуль Кабдрахманова рассказала, что большая часть сельчан возмущены тем, что придется заново оформить домовую книгу, чтобы они были внесены в городской кадастр. - Мы же не сами захотели с городом объединиться?! Переоформление наших сельских документов на городские дорого обойдется. К примеру, переоформление госакта стоит 6 200 тенге плюс 1200 тенге за регистрацию по оформлению документов. А кто-то расширил участок, сделал пристройку - то есть денег уйдет на новые документы еще больше, - говорит Армангуль Кабдрахманова. Кто-то уже отказывается переоформляться. Таким объясняют, что они вообще будут "висеть в воздухе", ведь фактически без документов и даже могут наложить штраф. Некоторые жители выразили желание лишь половину заплатить, мол, чтобы акимат поддержал их в этом. – Если будут какие-то проблемы с оказанием услуг, то мы примем меры. А платить за оформление документов, - на такое бюджетных денег не предусмотрено, - прокомментировали в пресс-службе акима Атырау.