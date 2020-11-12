Как рассказали в районном отделе образования, из республиканского бюджета было выделено 800 ноутбуков, 80 компьютеров и 50 планшетов. - Малообеспеченным семьям было роздано 50 планшетов и 80 компьютеров. А из 800 ноутбуков 125 поступят в наш район и будут розданы многодетным, малообеспеченным семьям, и семьям из социально незащищенных слоев населения. Из них 50 ноутбуков будут переданы общеобразовательной школе №3, 50 ноутбуков - общеобразовательной школе Жангалы, 25 ноутбуков - школе-гимназии районного центра, - отметили в ведомстве. На встрече директора школ районного центра выразили благодарность, отметив, что розданные планшеты, компьютеры, ноутбуки качественные, жалоб от пользователей не поступало. По словам главы района Наурызбая Карагойшина, для доступа к источникам информации все 21 школы района обеспечены 100% интернетом. -В этом учебном году по району 21 школа с 4096 учащимися, из них 18 в штатном режиме работают 2168 учащихся. А 3 школы районного центра-1063 учащихся обучаются дистанционно. Согласно решению оперативного штаба при акиме района 1-4 классы традиционно учатся с соблюдением всех санитарно – эпидемиологических требований в количестве 10-12 человек: Жангалинская СОШ, СОШ № 3 и Жангалинская школа-гимназия. Все организации образования оснащены средствами индивидуальной защиты, - сообщил аким района. Ранее для временного пользования малообеспеченным семьям района было выдано 60 компьютеров, 50 планшетов и дополнительно планируется предоставить 880 компьютеров. Для развитие сферы общего образования влияет улучшение качества образования учащихся и улучшение материально-технической базы школ.