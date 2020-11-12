Фото с сайта u-f.ru Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 10 по 14 ноября в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп трафик». Так, 11 ноября участковые инспекторы выявили 13 девушек лёгкого поведения в возрасте от 25 до 29 лет. В Атырау они приехали из Кызылорды, Актау, Шымкента и снимали квартиры по улице Махамбета, проспекту Азаттык, а также в микрорайонах Привокзальный и Алмагуль специально для занятий проституцией. – Кроме того, минувшим вечером полицейские задержали двух парней-трансвеститов из Актобе, занимавшихся предоставлением услуг сексуального характера. В отношении всех задержанных представителей сферы интим-услуг составлены административные протоколы по статье 449 «Приставание в общественных местах» с вынесением предупреждения. Материалы, собранные в отношении владельцев съёмных квартир, направлены в областной департамент государственных доходов, - сообщили в полиции. К слову, с начала ОПМ «Стоп трафик» в Атырау выявлено около 20 девушек лёгкого поведения.