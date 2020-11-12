Зарубежные врачи провели 14-часовую сложнейшую операцию по удалению опухолей в голове 4-летнему Батырхану Исламгалиеву, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
1,5 месяца назад в редакцию "МГ"обратилась тетя четырехлетнего Батырхана Исламгалиева Карлыгаш и его отец Кенжебай Исламгалиев. Они рассказали, что их малыш серьезно болен
и ему требуется сложная операция. Также они рассказали, что после симптомов, похожих на простуду, у малыша появилось косоглазие, родители тут же отвезли его в больницу в Уральске, где после обследования и МРТ ему поставили диагноз - опухоль в головном мозге (объемное образование обеих гемисфер мозжечка со сдавлением ствола головного мозга).
Там же в детской многопрофильной больнице его прооперировал опытный нейрохирург Айбек Ахатов.
Прогнозы врачей были неутешительными, малышу требовалась еще операция, которую в Уральске не делают. Поэтому родители не стали ждать квоту в Нур-Султан и попросили объявить сбор для поездки в клинику Турции.
Семье не под силу было собрать
всю сумму на операцию. После сбора, объявленного на телеканале КТК и порталом "Мой ГОРОД", им удалось собрать 4 миллиона тенге.
Сегодня, 12 ноября, журналисты созвонились с мамой Батырхана Исламгалиева Алией Кенжиной. Она рассказала как прошла поездка в заграничную клинику.
- Мы отправились в Стамбул 27 сентября, спустя три дня мы начали проходить обследование в клинике. Диагноз нам поставили такой же, как и в Уральске. Только нашли третью опухоль в голове. 4 октября нас положили в больницу. Опухоли были разных размеров, самая маленькая - 2 см, самая большая - 8 см. Для четырехлетнего ребенка - это огромная опухоль. Зарубежные врачи сомневались, что могут удалить все на 100%, они опасались за то, что после операции у ребенка может отказать какая-то часть тела. Операция длилась 14 часов. Но нам крупно повезло, врачи удалили опухоли полностью. После операции Батырхан провел в реанимации сутки. Спустя пять часов после операции меня впустили к нему, чтобы проверить реакцию ребенка. И когда я на родном языке сказала: "Батырхан, вставай!". Он мне ответил: "Можно я еще посплю". Врачи обрадовались, они по-настоящему пережили эту операцию вместе с моим мальчиком, - поделилась с дрожью в голосе радостной новостью Алия.
Мама рассказывает, что реабилитация ребенка будет проходить долгое время - около года, ему необходимо будет приобрести инвалидные ходунки, пойти на плавание и провести еще много других процедур.
Так как у Батырхана была двойная доза наркоза, - говорит его мама, - его до сих пор рвет. В первое время в день его рвало по 10 раз, сейчас уже не так часто. Есть отек лица. Его шатает, самостоятельно еще не ходит. Но уже начал держать спинку, начали работать руки, это нормально.
Теперь через 3-6 месяцев малышу нужно будет повторно пройти обследование в клинике.
Женщина выражает благодарность всем, кто не прошел мимо их беды и помог их семье со сбором средств.
- У меня была депрессия, когда я находилась в больнице. Я не знала, что делать. Все время думала о своем мальчике. Я благодарна всем родственникам, которые помогли открыть сбор, помогли деньгами. Низкий поклон каждому казахстанцу, кто перечислял деньги. Моего мальчика спасли. Я до сих пор не могу поверить, что у нас настолько добрые и отзывчивые люди. Когда тебя это не коснется, ты об этом и не думаешь. Мне очень сильно помогли люди, - сказала Алия.
Также мама выражает огромную благодарность нейрохирургу детской многопрофильной больницы Уральска Айбеку Ахатову.
- Заграничные врачи сказали, что операция в Уральске была проведена на высшем уровне, - рассказала Алия. - Огромное спасибо врачам из Турции.
Всего семья Исламгалиевых на операцию, проживание, перелет и питание потратила около 8 миллионов тенге. Мама мальчика собрала все чеки и готова предоставить отчет за потраченные деньги.
