Озеленением и благоустройством района жанибекцы занимаются на постоянной основе. На этот раз молодежь и пожилые люди вместе высадили молодые деревья. Необходимо отметить, что это не первый «эко час в районе». Ранее в нем участвовали школьники и студенты. -Вы только посмотрите как преображается поселок. Как красиво, когда везде деревья. Отрадно, что молодежь следит за благоустройством родного края. Каждый вносит свой посильный вклад. И сегодняшняя акция тому подтверждение, - отметила ветеран труда Менсулу Жумакулова. Саженцы предоставил местный акимат, По словам специалистов, высаживать необходимо только те виды деревьев, которые устойчивы к местному климату. Эту акцию планируется продолжить до конца осени. Всего в рамках акции было высажено 60 сосен у центрального парка и сада, 30 кленов по периметру игровой площадки и 50 тополей вдоль обочин улицы Чурина. - Сегодня мы высадили деревья около центрального рынка, вдоль аллеи. В основном озеленение проводится в общественных местах. Всего порядка 90 саженцев. Высаживаем те породы, которые у нас приживаются. В основном это клен и тополь,- рассказал житель села Елеусин Лукпанов. Теперь основной задачей для местного населения будет уход за молодыми деревьями. Ведь самое главное в этом деле полив. Как отметили сельчане, они в свою очередь обещают тщательно следить за этим процессом.