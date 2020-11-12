По данным департамента полиции ЗКО, вчера, 11 ноября, в Уральске произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. – Смертельное ДТП произошло 11 ноября в 21.15 вдоль дороги между поселком Деркул и Саратовской трассой. 57-летний мужчина не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автотранспортом марки DAF. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, - рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Акжайыкском районе. В нем погибли два человека, еще один человек с различными повреждениями госпитализирован в Акжайыкскую районную больницу. – По данным фактам проводятся досудебные расследования по части 3 и 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствамиК слову, с начала года на территории области зарегистрировано 247 ДТП. В них погибли 57 человек, один из которых ребенок. 298 человек получили ранения, 34 из которых дети.