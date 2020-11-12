Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 9 ноября поступило заявление о том, что 32-летний мужчина, работая торговым представителем, присвоил и растратил чужое имущество. – Он воспользовался своим служебным положением и растратил имущество на сумму более 2,6 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - сообщили в полиции.