Иллюстративное фото из архива "МГ" Западно-Казахстанская и Костанайская области вошли в "красную" зону по темпам распространения Covid-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов. - На данный момент в "красной" зоне находятся ВКО, Павлодарская область, ЗКО и Костанайская область. В так называемую "жёлтую" зону входят Акмолинская область, город Нур-Султан. Остальные регионы находятся в "зелёной" зоне", – сообщил Ерлан Киясов. Главный санитарный врач Казахстана также сообщил, что в текущем эпидсезоне не зарегистрировано пока ни одного случая гриппа. - Такая статистика ведётся. На сегодняшний день у нас не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. В целом по некоторым регионам отмечается снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлым годом. Есть незначительный рост ОРВИ, в основном в северных регионах, в Северо-Казахстанской области, – сказал он.