Как сообщили в акимате Бурлинского района, завершается строительство дорог в микрорайоне Строительный-4 села Кызылтал и дорог на 14 улицах в южной части г. Аксай. Аким Бурлинского района Миржан Сатканов побывал на объектах, на месте заслушал отчет руководителя подрядной организации ТОО "Аксайбизнесстрой" Анвара Агаева и ответил на вопросы жителей. Стоит отметить, что первый проект реализован в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости". Протяженность заасфальтированных дорог составила 5,5 км. В проект вошли арыки, тротуары и водопропускные трубы. В рамках отдельного проекта в мкрн Строительный-4 было установлено 55 фонарей. Проект строительства дорог в южной части г. Аксай реализован в рамках государственной программы "Развитие регионов". Он был рассчитан на два года - 2019-2020. Протяженность дорожного полотна с асфальтовым покрытием почти 10 км. В проект также входят арыки, тротуары, водопропускные трубы и подъездные пути к дворам. К слову, за свой счет (вне проекта) подрядчик укрепил обводную дамбу в этой части города.