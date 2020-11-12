По сообщению службы спасения, 13 ноября в области ожидается сильный туман и гололед, а также усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют снег. Днем столбики термометров покажут 2 градуса тепла, ночью -3. В Атырау переменная облачность, днем +5, ночью -5. Снег и 2 градуса ниже нуля днем ожидается в Актобе, ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза. В Актау малооблачно, днем +7, ночью +3.