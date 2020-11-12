Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 10 по 14 ноября в области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «STOP трафик». - Целью ОПМ является предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми, незаконным лишением свободы людей для эксплуатации, вовлечение в занятие проституцией, организация притонов и сводничества, - информировал заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Нурхат Оразбаев. В первый день ОПМ в Атырау были выявлены три женщины, которые предлагали сексуальные услуги. - В отношении них были составлены административные протоколы в соответствии с частью 1 статьи 449 КоАП «Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах». Две женщины, занимавшихся проституцией, оказались иностранными гражданками – одна приехала из Узбекистана, вторая из Кыргызстана, третьей была 25-летняя жительница Шымкента. На каждую из них наложили штраф в размере 9723 тенге, - пояснили в ведомстве. Также сотрудники криминальной полиции выявили, что персонал сауны, занимается приглашением проституток для оказания платных услуг своим клиентам. Кроме того, в сауне не соблюдали правила карантинного режима. - Материалы, собранные по данному нарушению, были направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырау. Оперативники выявили на одном из сайтов десять проституток, которые рекламировали предоставление услуг сексуального характера. С женщинами, подававшими рекламу, были проведены профилактические разъяснения. В отношении хозяев съёмных квартир собранные материалы переданы в департамент государственных доходов, - пояснили в департаменте полиции Атырауской области. К слову, всего за два дня ОПМ полицейские выявили 18 "ночных бабочек".