Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным департамента полиции ЗКО, с начала года в области выявили 1971 случай, когда за рулем находились водители в состоянии алкогольного опьянения, 1692 из них привлечены к ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", что предусматривает наказание в виде административного ареста на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок до 7 лет. – Вызывает серьезные опасения тот факт, что многие «горе-водители», ранее уже лишенные права управления транспортным средством, вновь садятся за руль, и вновь в состоянии опьянения, игнорируя решение суда. Таких фактов было зарегистрировано 279. Данное правонарушение выделено в уголовную статью 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Санкция предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Несмотря на ужесточение санкции, отмечается рост количества ДТП совершенных в состоянии алкогольного опьянения по сравнению с прошлым годом, - отметил и.о. начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин. К слову, с начала 2020 года в ЗКО зарегистрировано 32 ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, 6 человек погибли, 38 получили ранения различной степени. За аналогичный период прошлого года произошло 19 ДТП, двое погибли, 21 получил ранения. – Также попадаются и такие водители, которые уже пожизненно лишены права управления транспортным средством, но они снова садятся за руль. Это показывает низкую сознательность и полное отсутствие ответственности как за свою жизнь, так и за жизнь других людей со стороны граждан допускающих подобное. Примером тому может служить недавний случай ДПТ, произошедший 8 ноября, когда 71-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, не справился с рулевым управлением, наехал на бордюр, после чего наехал на памятник «Славные дочери казахского народа». Решением суда правонарушитель был лишен права управления авто сроком на 7 лет. Учитывая возраст водителя мера административного ареста на 15 суток не была применена, - добавил Жанболат Жаншин.