Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев, в генеральном плане развития города предусмотрено построить в общей сложности 5 мостов, из них в первую очередь – строительство моста через реку Чаган, затем – строительство моста через реку Урал. Также планируется в дальнейшем построить еще два моста через Чаган и один через Урал. Асхат Кульбаев заверил, что система улично-дорожной сети, является основой для перспективного градостроительного развития города: 1) создать внешнее кольцо города, предназначенное для движения транзитного грузового автотранспорта, которое предусматривается по периферийной части города, в обход селитебных территорий; 2) создать среднее полукольцо – пробивка улицы Исатая-Махамбета (Чагано-Набережная) в северном направлении до пересечения с улицей Шолохова и пробивку улицы Пугачева через Переволочную рощу до урального моста; 3) создать малое полукольцо – улица Айтиева-проспект Абулхаир хана до пересечения с улицей С. Датова; 4) сделать пробивку новой магистральной улицы в меридиональном направлении в восточном планировочном районе, как продолжение улицы Ружейникова; 5) сделать пробивку улицы М. Маметовой в западном направлении до объездной автодороги.