Сотрудники местной полицейской службы УВД г.Атырау отреагировали на видео, главными героями которого стали водители службы развозки детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В отношении нерадивого водителя автомобиля марки "Лада- 21144" был заполнен административный протокол по ч.1 ст.593 КоАП РК за несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения. Данная статья влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 5 МРП. Напомним, 3 ноября на "горячую линию" WhatsApp очевидцы прислали видео, на котором у частного детского сада двое водителей службы развозки  усаживают по 10 детей разного возраста в тесные легковушки. Видео вызвало общественный резонанс среди местных жителей, пользующихся услугами различных служб развозки детей. Ерлан ОМАРОВ  