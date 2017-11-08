«100 новых лиц Казахстана» — это проект, направленный на продвижение идей успешности среди населения страны на примерах наших соотечественников, которые достигли определенного успеха. Истории этих людей помогут сформировать новые конкурентоспособные направления, а также создадут мультимедийную площадку, которая может послужить настоящей мотивацией и стимулом для подрастающего поколения. Попасть в список «100 новых лиц Казахстана» — настоящая честь для любого гражданина, ведь именно сами казахстанцы выбирают своих героев сами, а затем и голосуют за них, а это не может не вдохновлять на новые свершения. Активная пропаганда образования, знаний, постоянного самосовершенствования и формирования новых правильных привычек прослеживается в стратегии этого проекта. Название говорит само за себя. Проект включает самые вдохновляющие и мотивирующие истории наших соотечественников, которые добились успеха с момента получения независимости нашей страны. Проект ориентирован на решениях 3 задач: 1) продемонстрировать Казахстану тех, кто создает современный Казахстан своим умом и талантами, 2) создать новую площадку для популяризации и инфоподдержки выдающихся людей, и 3) открыть не только национальные, но и региональные проекты от «100 новых лиц Казахстана».

Иллюстративное фото с сайта assembly.kz Всего на участие в голосование подали заявки свыше двух тысяч человек. По словам волонтера г. Уральск Дины КУЗНЕЦОВОЙ, от Западно-Казахстанской области сейчас участвуют 9 кандидатов. — Из всех заявок были отобраны 302 анкеты, за которые идет онлайн-голосование. В это число вошли волонтер Рада ХАЙРУШЕВА, Аксерик АЙТИМОВ, Айгерим ЕРАЛИЕВА, Кайрат ЕСПОЛСИНОВ, Елена ШУШЛЕБИНА, Саида КАЛЫКОВА, Аида ИМАКАНОВА, Ерболат БАЙБАТЫРОВ и Екатерина ЛАРИОНОВА, — рассказала волонтер. — К сожалению, наша область очень сильно отстает от остальных регионов и хотелось бы, чтобы наши земляки вошли в список 100 лиц. Стоит отметить, что онлайн-голосование продлится до 10 ноября на сайте 100esim.el.kz.Екатерина ЛарионоваЕрболат Байбатыров