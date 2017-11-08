На данный момент составлены маршруты с указанием первоочередных задач по очистке от снега и подсыпки инертными материалами улиц города. Заниматься уборкой снега будут 420 дорожных рабочих и 78 единиц снегоуборочной техники. Также согласно утвержденному плану подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г., были выполнены работы по ремонту аварийных участков водопровода общей протяженностью 1,7 км, ремонт аварийных участков канализации общей протяженностью 0,5 км, а также ремонт аварийных участков теплосетей общей протяженностью 1,1 км. Теплоэнергетическое оборудование и тепловые сети к осенне-зимнему периоду готовы. Для откачки ливневых вод во время паводкоопасного периода будет задействовано до 15 единиц автомашин вакуумов. В этом году в г. Атырау было заасфальтировано порядка 240 км дорог, основной объем которых приходится на пригородные сельские округа, что существенно увеличило зону асфальтового покрытия. Для оперативного реагирования на выпадения большой нормы осадков в ходе зимнего периода, городским акиматом были выделены средства на аренду снегоуборочной техники для каждого сельского округа, которая будет работать в тандеме с коммунальными службами, что в свою очередь позволит быстро очищать от снега все городские улицы. По итогам осмотра Нурлан НОГАЕВ дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.