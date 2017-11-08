Программа Work and Travel USA – это уникальная возможность для молодых людей найти работу в США, поехать туда на несколько месяцев и пожить самостоятельно вдали от дома. Теперь эту возможность для любого студента предоставляет языковая школа Destinаtion. Незабываемые летние каникулы в Америке оставят только хорошие и яркие впечатления на всю жизнь.
Ежегодно в данной программе принимают участие более 1500 студентов из Казахстана. Программа реализуется при поддержке Государственного Департамента США. Все участники на период пребывания в США получают статус «Exchange Visitor» и официальное разрешение на работу.
Участниками программы могут стать студенты очного отделения бакалавриата (1-3 курс) и магистратуры (1 курс) в возрасте от 18 до 24 лет. Требуемый уровень английского языка - Pre-Intermediate и выше.
- Программа стартует 15 мая и завершится 15 сентября. Вы вправе сами выбрать даты приезда и выезда, исходя из срока программы. Регистрация на программу уже идет. Если вы приняли решение поехать в США по программе Work and Travel, то вам стоит учесть, что при регистрации в ноябре и декабре нынешнего года вы можете получить скидку. С января 2018 года стоимость будет фиксированная, - говорит координатор программы «Work and Travel» Данияр ЖАКСЫГАЛИЕВ.
Чтобы стать участником программы «Work and Travel», вам необходимо обратиться в офис Destination и пройти тестирование на знание английского языка (бесплатно). Если вы успешно пройдете собеседование, то для участия в программе вам нужно будет предоставить следующие документы:
• Паспорт;
• Удостоверение личности;
• Студенческий билет;
• Справку из вуза.
Почему стоит выбрать программу Work and Travel:• Языковая практика
Знание английского языка улучшается в процессе погружения в языковую среду автоматически, без специальных занятий.
• Возможность заработать деньги
Если вы трудолюбивы, будьте уверены, что затраты на программу полностью окупятся.
• Новые друзья по всему миру
Летом на эту программу приезжают десятки тысяч студентов со всего мира.
• Опыт работы в американской компании
Данный опыт будет заметным пунктом в вашем резюме.
Возможности всегда где-то рядом. Главное — вовремя ими воспользоваться.
Если у вас возникли вопросы по данной программе, вы можете обратиться в международный отдел языковой школы Destinаtion. Консультация по телефонам: 8(7112) 918-020, 918-022, 8-707-823-40-83, [email protected] Адрес: г. Уральск, ул. Жукова, 1, офис 310.
