Участниками программы могут стать студенты очного отделения бакалавриата (1-3 курс) и магистратуры (1 курс) в возрасте от 18 до 24 лет. Требуемый уровень английского языка - Pre-Intermediate и выше.

Почему стоит выбрать программу Work and Travel: • Языковая практика Знание английского языка улучшается в процессе погружения в языковую среду автоматически, без специальных занятий. • Возможность заработать деньги Если вы трудолюбивы, будьте уверены, что затраты на программу полностью окупятся. • Новые друзья по всему миру Летом на эту программу приезжают десятки тысяч студентов со всего мира. • Опыт работы в американской компании Данный опыт будет заметным пунктом в вашем резюме.

Если у вас возникли вопросы по данной программе, вы можете обратиться в международный отдел языковой школы Destinаtion. Консультация по телефонам: 8(7112) 918-020, 918-022, 8-707-823-40-83, [email protected] Адрес: г. Уральск, ул. Жукова, 1, офис 310.

Ежегодно в данной программе принимают участие более 1500 студентов из Казахстана. Программа реализуется при поддержке Государственного Департамента США. Все участники на период пребывания в США получают статус «Exchange Visitor» и официальное разрешение на работу.- Программа стартует 15 мая и завершится 15 сентября. Вы вправе сами выбрать даты приезда и выезда, исходя из срока программы. Регистрация на программу уже идет. Если вы приняли решение поехать в США по программе Work and Travel, то вам стоит учесть, что при регистрации в ноябре и декабре нынешнего года вы можете получить скидку. С января 2018 года стоимость будет фиксированная, - говорит координатор программы «Work and Travel» Данияр ЖАКСЫГАЛИЕВ.Чтобы стать участником программы «Work and Travel», вам необходимо обратиться в офис Destination и пройти тестирование на знание английского языка (бесплатно). Если вы успешно пройдете собеседование, то для участия в программе вам нужно будет предоставить следующие документы: • Паспорт; • Удостоверение личности; • Студенческий билет; • Справку из вуза.Возможности всегда где-то рядом. Главное — вовремя ими воспользоваться.Новости компании.